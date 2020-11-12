Новости Одессы и Одесской области

Одесский учитель написал уникальную книгу

Одесский учитель написал уникальную книгу

Известный учитель и видеоблогер Павел Виктор из Одессы написал книгу «Физика. Основы и механическое движение». В этой книге ее автор рассказывает о сложной науке простым и понятным языком и, кроме того, она содержит интерактивные элементы.

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Эта книга увидит свет уже в декабре этого года, сообщает Украинская Служба Информации.

Как рассказал директор по маркетингу издательства BookChef Вадим Савельев, ценность книги – в структурированности и логике раскрытия тем, от простого к сложному. Кроме того, в ней автор приводит увлекательные примеры применения законов и правил физики в повседневной жизни. Также книга предоставляет читателям возможность увидеть опыты и приборы.

«В нужных местах мы расставили qr-коды, чтобы читатель сразу смог перейти на соответствующие секунды видео: посмотреть опыты и приборы, о которых идет речь в тексте», – пояснил Савельев.

Первый тираж книги планируют выпустить 16 декабря. Оформить предварительный заказ можно на сайте проекта.

Павел Виктор преподает физику в одесском Ришельевском лицее. Он прославился после того, как стал снимать свои уроки на видео и выкладывать их на YouTube. На сегодняшний день видео на его канале набрали более 15 миллионов просмотров. У канала более 325 тыс. подписчиков.

Как сообщалось ранее, учитель информатики из одесской школы №65 Олег Пустовойт прошел в ТОП-10 претендентов на ежегодную национальную премию Global Teacher Prize-2020. Ранее в ТОП-50 попала еще одна одесситка — Виктория Хоменко, которая преподает химию в УВК №84.

Фото: topor.od.ua

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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