Одесский учитель физики отснял более 700 видеоуроков за 6 лет

Известный одесский учитель физики и видеоблогер Павел Виктор закончил видеокурс из более чем 700 уроков, отснятых за 6 лет.

«Финиш! Супермарафон продолжительностью 6 лет подошел к концу. Хотя порой это был бег с препятствиями. И не было уверенности, что эти препятствия удастся преодолеть», – признался Павел Виктор на своей странице в Facebook.

По его словам, последние недостающие видеоуроки отсняты и выложены в сети. Теперь их ровно 720 – с первого урока для 7-го класса до последнего для 11-го.

Павел Виктор преподает физику в одесском Ришельевском лицее. Он прославился после того, как стал снимать свои уроки на видео и выкладывать их на YouTube. На сегодняшний день видео на его канале набрали более 15 миллионов просмотров. У канала более 325 тыс. подписчиков.

А в апреле этого года 65-летний учитель Ришельевского лицея получил «Серебряную кнопку YouTube» за то, что его канал набрал более 100 тыс. подписчиков.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что Павел Виктор написал книгу «Физика. Основы и механическое движение». В этой книге он рассказывает о сложной науке простым и понятным языком, и, кроме того, она содержит интерактивные элементы. Первый тираж книги планируют выпустить 16 декабря этого года.

Фото: topor.od.ua