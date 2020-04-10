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Вчитель Рішельєвського ліцею Павло Віктор отримав «Срібну кнопку YouTube» (фото)

Вчитель Рішельєвського ліцею Павло Віктор отримав «Срібну кнопку YouTube» (фото)

65-річний вчитель Рішельєвського ліцею Павло Віктор, який прославився креативними методами онлайн-викладання отримав «Срібну кнопку YouTube».

Про це Павло Віктор повідомив на своїй Facebook-сторінці.

– Ось таку посилку вчора приніс кур’єр, – зазначив вчитель у підписі.

 

Срібну кнопку Павло Віктор отримав за те, що його канал набрав 100 тис підписників.
Срібну кнопку Павло Віктор отримав за те, що його канал набрав 100 тис підписників.
Срібну кнопку Павло Віктор отримав за те, що його канал набрав 100 тис підписників.

Коли перевірений YouTube канал досягає певного етапу, він отримує приз у вигляді символу кнопки відтворення YouTube. В залежності від кількості підписників нагороди відрізняються за розміром символу кнопки та рамки

«Срібна кнопка YouTube» — видається каналам, кількість підписників яких досягла 100 000. Виготовлена з мідно-нікельованого сплаву. Обрамлена металевою рамкою.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” розповідала, як вчитель фізики з Одеси зробив цікавим дистанційне навчання.

Фото: Павло Віктор 

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