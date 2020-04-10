Вчитель Рішельєвського ліцею Павло Віктор отримав «Срібну кнопку YouTube» (фото)

65-річний вчитель Рішельєвського ліцею Павло Віктор, який прославився креативними методами онлайн-викладання отримав «Срібну кнопку YouTube».
Про це Павло Віктор повідомив на своїй Facebook-сторінці.
– Ось таку посилку вчора приніс кур’єр, – зазначив вчитель у підписі.
Коли перевірений YouTube канал досягає певного етапу, він отримує приз у вигляді символу кнопки відтворення YouTube. В залежності від кількості підписників нагороди відрізняються за розміром символу кнопки та рамки
«Срібна кнопка YouTube» — видається каналам, кількість підписників яких досягла 100 000. Виготовлена з мідно-нікельованого сплаву. Обрамлена металевою рамкою.
Нагадаємо, “Одесская жизнь” розповідала, як вчитель фізики з Одеси зробив цікавим дистанційне навчання.
Фото: Павло Віктор
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