В Одессе хотят убрать из дворов гаражи: что будет на их месте

Снести все гаражи во дворах одесских домов задумали городские власти. На их месте хотят обустроить парковки: так во дворе получится разместить больше машин на той же площади.

О планах избавиться от дворовых гаражей стало известно 10 ноября, во время презентации интерактивной карты МАФов.

В Одессе соберут информацию обо всех горожах во дворах

Но сначала районный государственные администрации должны будут собрать информацию обо всех гаражах, расположенных во дворах одесских многоквартирных домов.

Потом эту информацию соберут в единый реестр, который разместят на портале. На основании этих данных потом и проведут оптимизацию гаражей.

На месте дворовых гаражей создадут парковки

Изначально гаражи во дворах разрешали строить инвалидам. Личный транспорт в таких случаях рассматривался как «средство протезирования». Сейчас все изменилось. Многие из них переехали, другие уже покинули этот мир. Теперь гаражами владеют другие люди, и стоят в них совсем дриие автомобили.

В горсовете считают, что такое использования дворовой территории нерациональным. Если убрать гаражи, а на их месте разместить придомовые парковки для жильцов, это разгрузит улицы, тротуары и газоны от припаркованного с нарушением правил движения транспорта.

Впрочем, зачастую такие дворовые гаражи изначально никакого отношения к инвалидам не имели и устанавливались самовольно, без всяких разрешительных документов.

Источник: УСИ

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