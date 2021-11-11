Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы заработала новая схема движения на “тревожном” перекрестке (фото)

В центре Одессы заработала новая схема движения на “тревожном” перекрестке (фото)

В Одессе на перекрестке улиц Маяковского, Гоголя и Гаванной появилась разметка и заработала новая схема движения.
Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

Подписаться

По словам депутата, о том, что данный перекресток – проблемный, ему сообщали не раз. Между тем, ежедневно здесь проходят сотни детей, так как неподалеку расположены гимназии и музыкальная школа Столярского.

“Напомню предысторию. Строители семиэтажного офисного здания на Маяковского угол Гоголя нарезали парковочные карманы так, что пешеходный переход упирался прямо в парковку. Потом владельцы здания увидели, что люди переходят парковку, а не зебру, и сами обратились в мэрию с просьбой урегулировать ситуацию. В итоге в департаменте транспорта разработали новую схему – перенесли светофор, зебры. Работы на данном перекрестке еще не закончились. Я со своей стороны предложил, чтобы для пешеходов фаза зеленого света светофора работала в обе стороны”,

– рассказал в Facebook Обухов.

перекресток в центре2

Он также напомнил, что ранее владельцы здания на Маяковского оставили для пешеходов всего 50 см тротуара. Но в итоге они установили приствольные решетки для деревьев, и по тротуару уже можно передвигаться.

перекресток в центре3

Читайте также:

Фото с Facebook-страницы Петра Обухова

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить