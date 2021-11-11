В центре Одессы заработала новая схема движения на “тревожном” перекрестке (фото)

В Одессе на перекрестке улиц Маяковского, Гоголя и Гаванной появилась разметка и заработала новая схема движения. Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

По словам депутата, о том, что данный перекресток – проблемный, ему сообщали не раз. Между тем, ежедневно здесь проходят сотни детей, так как неподалеку расположены гимназии и музыкальная школа Столярского.

“Напомню предысторию. Строители семиэтажного офисного здания на Маяковского угол Гоголя нарезали парковочные карманы так, что пешеходный переход упирался прямо в парковку. Потом владельцы здания увидели, что люди переходят парковку, а не зебру, и сами обратились в мэрию с просьбой урегулировать ситуацию. В итоге в департаменте транспорта разработали новую схему – перенесли светофор, зебры. Работы на данном перекрестке еще не закончились. Я со своей стороны предложил, чтобы для пешеходов фаза зеленого света светофора работала в обе стороны”,

– рассказал в Facebook Обухов.

Он также напомнил, что ранее владельцы здания на Маяковского оставили для пешеходов всего 50 см тротуара. Но в итоге они установили приствольные решетки для деревьев, и по тротуару уже можно передвигаться.

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Фото с Facebook-страницы Петра Обухова