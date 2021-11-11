Премьера в «красной» зоне: в Одесской опере поставили «Жар-птицу» и «Болеро» 

В Одесской опере представили премьеры одноактных балетов «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского и «Болеро» Мориса Равеля прошли без зрителей. Причина — красная карантинная зона из-за вспышки коронавируса.

Каждая премьера в Одесском оперном – событие грандиозное и праздничное. Но жизнь в «красной» зоне в очередной раз диктует свои суровые законы. Премьеры одноактных балетов «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского и «Болеро» Мориса Равеля прошли без зрителей. Остается только надеяться на скорейшее завершение карантинных ограничений. Ведь эти спектакли, без сомнения, станут жемчужинами театрального репертуара.

Золото на сцене и ударные в ложе

Поставил спектакли замечательный одесский балетмейстер Георгий Ковтун. Собственно, «Жар-птица» вместе с еще одним его блестящим балетом на музыку Стравинского — «Весна священная» — была представлена ценителям балета еще в 2013 году на фестивале «Бархатный сезон в Одесской опере».

Но время идет – меняется балетная труппа театра, технические возможности танцовщиков. И спектакль решили обновить, сохранив при этом его великолепную сценографию и костюмы (художник-постановщик Станислав Зайцев, художник по костюмам Елена Лесникова) – синтез сказочного золота Хохломы и нарядной утонченности Палеха.

Музыка «Жар-птицы» — пленительна и изыскана, эмоциональна и причудлива. Чтоб исполнить ее во всей полноте, оркестру необходим увеличенный состав духовых инструментов. В результате — в оркестровой яме Одесской оперы всем музыкантам поместиться не удалось. Ударные пришлось разместить в ложах.

К тому же, партитура этого балета Стравинского считается одной из сложнейших. Ее исполнение требует высочайшего мастерства музыкантов. И оркестр Одесской оперы под руководством дирижера Виталия Ковальчука в очередной раз подтвердил свой высокий профессионализм.

Царевич, Жар-птица и два Кощея

Общую концепцию спектакля Георгий Ковтун решил сохранить. А вот хореографию – сделать немного сложнее.

В балете и классическая хореография представлена, и «фирменная ковтуновская» – балетмейстер, традиционно, не привязан ни к какому танцевальному направлению.

Хореографическую линию Кощея постановщик поменял полностью. В предыдущей версии их было двое – один у другого на шее сидел. Сейчас на закорках никто не ездит, но партию сказочного злодея все же исполняют двое танцовщиков. Одному справиться сложно, считает заведующий балетной труппой театра Гарри Севоян, — ведь владыка нечистой силы все время в движении, в прыжке. И коварные Кощеи – Павел Гриц и Денис Черняк – стелятся-крадутся за влюбленными, в гротескном изломе взлетают меж золотыми яблоками, в вихре нечисти нависают гибельным идолом над отважным Иваном-царевичем.

Молодые солисты Даниил Пащук (Иван-царевич) и Анастасия Черняк (Жар-птица) с непривычной хореографией справляются виртуозно.

Царевич – очарованный странник, завороженный чудесным садом с золотыми яблоками. Трепетная и порывистая Жар-птица становится девушкой – нежной и лиричной. Танцовщики, кажется, действительно летают в зачарованном царстве – настолько полетно легка их великолепная техника. В их танце – очарование сказки и беззаветность любви.

Правда, сознаются артисты, что работать над партиями было довольно трудно. И хореография сложная, и танец льется, как музыка, — беспрестанно. Но, вместе с тем — очень полезно.

— После этого балета можно выйти в любой другой, абсолютно спокойно все станцевать и даже не запыхаться, — убежден Даниил Пащук.

Испанские страсти в симфонии красок

Поставить «Болеро» Георгию Ковтуну предложила генеральный директор Одесской оперы Надежда Бабич. И, по словам балетмейстера, за эту идею он благодарен.

— На сегодняшний день во всем мире исчезает характерный танец. Остался он, разве что, в дивертисментной форме. И мне хочется его возродить, вернуть характерный танец на классическую сцену, — поделился постановщик.

30 лет назад он поставил «Болеро» для творческого вечер народных артистов Украины Натальи Барышевой и Михаила Петухова, сейчас – педагогов-репетиторов Одесской оперы. Тогда балет рассказывал о мастере, создавшем статую пленительной девушки Галатеи.

Новый спектакль – история любовного треугольника с открытым финалом.

Прекрасная испанка (Екатерина Бурдик), гадает у зеркала. В нем возникают образы двух мужчин…

Балет – любовная игра лукаво-кокетливой Кармен, не решившей (или не желающей?) назвать избранника. Соперники же рвут страсти в клочья, в танцевальном противоборстве добиваясь сердца красотки. Как и положено в характерном танце, у каждого свой характер: один – сдержанно гордый, ревнивый (Дмитрий Шарай), другой – жизнерадостный и открытый (Владимир Статный). И оба идальго – отточенностью движений, виртуозностью прыжков, благородством поз – просто неотразимы.

— «Болеро» интересно тем, что произведение выстроено на одной теме, на одном ритме, не используя никаких особенных мотивов. Но за счет гениальной оркестровки доводит в финале до экстаза, — отметил дирижер спектакля Виталий Ковальчук.

И, действительно – страсти накалены до предела. И, словно красно-черное пламя, отражает любовный поединок экспрессивный танец кордебалета.

— Впервые для себя я экспериментирую с сочетанием цвета и хореографии, — поделился Георгий Ковтун. — Этот балет – своеобразная симфония костюмов, краски которых разыгрывают собственную историю.

Именно для кордебалета, по словам Гарри Севояна, спектакль невероятно сложен. Ведь в нем задействованы почти 50 человек, у каждого из которых — своя хореография. И на протяжении 20 минут никто не уходит со сцены. Впрочем, и солистам расслабиться в этом спектакле невозможно. И страстный натиск танцевального действа сравнить можно с магическим ритуалом.

В 2013 году Владимир Статный танцевал партию ведущего солиста в «Весне священной». Мечтают возобновить этот спектакль и Георгий Ковтун, и главный дирижер театра Вячеслав Чернухо-Волич. Так что надеемся со временем увидеть на сцене Одесской оперы и этот балет на гениальную музыку Стравинского. И в день премьеры в театре будет аншлаг.

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