Одесским водителям предлагают отслеживать штрафы за нарушения ПДД – как это сделать

Национальный сервис Штрафы UA разработал новую функцию для водителей, которая помогает оперативно отслеживать нарушения, зафиксированные камерами. Мобильное приложение уже позволяет контролировать и погашать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД), сообщает пресс-служба сервиса. Также скоро водители смогут видеть в своем приложении карту города с расположением камер и статистикой зафиксированных ими нарушений – как личной, так и общей по городу. Сервис Штрафы UA уже работает в Одессе.

Большинство одесских водителей не знают о своих штрафах

Неделю назад в Одессе начала внедряться система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На наиболее аварийно-опасных участках дорог уже работает 9 камер, которые в автоматическом режиме контролируют превышение скорости водителями.

По данным сервиса Штрафы UA, за этот период в городе зафиксировано около 10 тысяч нарушений скоростного режима с штрафами на сумму около 4 млн грн.

Между тем, по статистике, 81% одесских водителей не знают о своих штрафах или не торопятся их оплачивать.

Только в период с августа по ноябрь текущего года во Львове, Харькове, Чернигове, Луцке и Одессе было установлено 34 камеры, которые зафиксировали 148 тыс. случаев нарушения ПДД. В городах, где камеры работают с августа, доля погашения штрафов в среднем – 76%. При этом в Одессе отмечен самый низкий процент погашения – всего 19%.

Необходимо понимать, что штрафы водителю приходят не мгновенно – это занимает некоторое время. После того, как камера зафиксировала превышение скорости, информация поступает в центр обработки данных автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Департамента патрульной полиции, где рассматривается уполномоченным полицейским. Он проверяет факт нарушения, выясняет на кого зарегистрировано транспортное средство и выносит постановление. Данные о штрафе вносятся в общий реестр административных правонарушений. Если водитель использует специализированные сервисы для проверки наличия штрафов, с этого момента штраф становится видимым в них, и его легко погасить.

Как вариант, владелец авто узнает о своем нарушении, получив заказное письмо (так называемое “письмо счастья”) из полиции. Но стоит помнить, что постановление о штрафе в бумажном виде направляется почтой по адресу регистрации места жительства владельца либо надлежащего пользователя авто. И если нарушитель не является таковым, о штрафе он может не узнать.

Сервис Штрафы UA предлагает избежать “штрафных” проблем

Как отмечают в компании Штрафы UA, после установки камер водители сталкиваются с большой проблемой.

“Проезжая участок, где установлена камера, они не всегда могут понять, было ли совершено нарушение и будет ли вынесено постановление, вследствие чего возникает стресс. Не каждый устанавливает себе специализированное мобильное приложение, из-за чего велика вероятность, что о штрафе человек не узнает. Это увеличивает шансы попасть в ситуацию, когда штраф не будет уплачен в установленный законом срок, и постановление передадут в исполнительную службу (при этом сумма взыскания возрастает вдвое)”,

– отмечают в пресс-службе сервиса.

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В этой связи водителям предлагают воспользоваться специализированным мобильным приложением.

Помимо основных функций проверки и моментальной оплаты штрафов, сервис Штрафы UA добавил в своем приложении функцию, которая позволит водителю видеть общую статистику нарушений на участках дорог, где установлены камеры, и одновременно статистику своих нарушений в этих местах. Как полагают в компании, это даст возможность выбирать наиболее безопасный маршрут и изменять стиль вождения на опасных участках.

Отметим, что новая функция Штрафы UA будет доступна не только для частных владельцев авто, но и для компаний с автопарком. Она станет доступна уже после нового года.

Штрафы UA – платежно-информационный сервис для украинских водителей, помогающий контролировать процесс проверки и уплаты штрафов за нарушение ПДД. Сервис работает с 2016 года. Он первым начал оказывать услуги информирования и погашения штрафов в Украине.

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Фото: Автоцентр, инфографика: сервис Штрафы UA