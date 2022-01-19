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Одесские волонтер, шоумен и каратистка призывают украинцев вакцинироваться от ковид (видео)

Одесские волонтер, шоумен и каратистка призывают украинцев вакцинироваться от ковид (видео)

Известные одесситы снялись в совместном видеоролике Минздрава и Общества Красного Креста Украины в рамках общенациональной кампании «Украина вакцинируется».
В рамках кампании узнаваемые люди региона делятся личным опытом вакцинации против COVID-19 и рассказывают о мотивах, побудивших их сделать прививку.

Рецепты

В Одессе такими людьми стали волонтер, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, народный артист Украины, шоумен и депутат Одесского горсовета Олег Филимонов и чемпионка Европы по карате, серебряная призерка Олимпийских игр Анжелика Терлюга.

Всего в Украине сняли 24 подобных ролика.

Напомним, ранее одесские политики объединились с волонтерами, чтобы рассказать, как важно не медлить с вакцинацией от коронавируса, и впустили совместный социальный ролик.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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