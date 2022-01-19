Одесские волонтер, шоумен и каратистка призывают украинцев вакцинироваться от ковид (видео)

Коронавирус в Одесской области 19 января: новых случаев все больше По состоянию на утро вторника, 18 января 2022 года, в Одесской области снова выросло число новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. А вот число умерших в сравнении со вчерашним днем уменьшилось. ПОДРОБНЕЕ

Одессу будут убирать комплексно: новый формат протестировали на Черемушках (фото, видео) В Одессе тестируют новый формат комплексной уборки города. Так, во вторник, 18 января, работники коммунальных предприятий на примере дома по улице Космонавтов, 4 на Черемушках показали, как теперь будут наводить порядок во дворах и межквартальных территориях. ПОДРОБНЕЕ