Портреты поклонников путина «украшают» дворик в Одессе

Несмотря на 600 дней войны и регулярные обстрелы Одессы российскими войсками, российские актеры украшают двор на Молдаванке, сообщает интернет-издание “Культурометр”.

Может жильцы дома, экскурсоводы и туристы закрывают глаза, мол снимали сериал «Ликвидация» еще в далеком 2006 году и он стал любимым в фильмотеке многих одесситов и не только.

Если бы не одно НО. Главные герои сериала — Владимир Машков и Михаил Пореченков — ярые поклонники путина.

Как стало известно, во дворик ежедневно два раза на день водят экскурсии показать антураж, где проходили съемки сериала.

Справка.

Владимиру Машкову 8 мая 2023 года СБУ сообщила о подозрении за призывы к уничтожению Украины, а также за оправдание российской агрессии на территории нашей страны.

В своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов он призвал к «присоединению» Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины к россии.

Кроме того, Машков незаконно приезжал во временно оккупированные Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку россии и ее армии.

Что касается Михаила Пореченкова, то еще в октябре 2014 года СБУ открыла производство против российского актера за участие в террористической деятельности — Пореченков стрелял из пулемета по украинским защитникам в Донецкой области.

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