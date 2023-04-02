В россии взорвали пропагандиста, призывавшего бомбить Одессу

Максим Фомин (известен по кличке Владлен Татарский) убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. Это один из самых известных российских пропагандистов, которые называют себя военкорами. Много своих сообщений этот военный преступник посвящал Одессе.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в одном из кафе Санкт-Петербурга Татарский проводил свой так называемый “творческий вечер”. В это время в заведении сработало взрывное устройство. В результате взрыва погиб лишь сам пропагандист Татарский. Еще 24 пострадали. Часть из них госпитализировали.

По непроверенной информации, бомба находилась в бюсте самого Татарского, который ему вручила неизвестная девушка.

Татарский люто ненавидел Украину и призывал к ее полному уничтожению. А к Одессе питал особую “любовь” — одобрял ракетные обстрелы города, писал, что их должно быть больше, причем имел наглость заявлять, что озвучивает мнение самих одесситов. Мол, те так любят россию, что готовы умереть под ее бомбами, и сами просят побольше обстреливать.

А как доказательство, приводил написанные неизвестно кем сомнительные скриншоты.

Прославился он попавшим на видео заявлением, где говорит про украинцев, что “всех, кого надо, победить- победим, всех убьем и всех кого надо ограбить — ограбим”.

Интересно, что когда то Максим Фомин (до того, как превратился в Татарского) был украинцем, родился в Макеевке, но в 2014 годы предал родную страну и отправился воевать на стороне ДНР. А потом “дослужился” до одного из главных российских интернет-пропагандистов.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что российские пропагандисты считают, что война не окончится, пока россия не будет контролировать Одессу.

Также мы рассказывали, почему в россии заговорили о захвате Одессы.