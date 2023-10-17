Портрети шанувальників путіна “прикрашають” дворик в Одесі

Попри 600 днів війни та регулярні обстріли Одеси російськими військами, російські актори прикрашають двір на Молдаванці, повідомляє інтернет-видання “Культурометр”.

Може мешканці будинку, екскурсоводи та туристи заплющують очі, мовляв, знімали серіал “Ліквідація” ще далекого 2006 року і він став улюбленим у фільмотеці багатьох одеситів і не тільки.

Якби не одне АЛЕ. Головні герої серіалу – Володимир Машков та Михайло Пореченков – затяті шанувальники путіна.

Як стало відомо, у дворик щодня двічі на день водять екскурсії показати антураж, де відбувалися зйомки серіалу.

Довідка.

Володимиру Машкову 8 травня 2023 року СБУ повідомила про підозру за заклики до знищення України, а також виправдання російської агресії на території нашої країни.

У своїх численних інтерв’ю та виступах в ефірах центральних російських каналів він закликав до «приєднання» Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України до росії.

Крім того, Машков незаконно приїжджав у тимчасово окуповані Крим та східні райони України для участі у пропагандистських заходах на підтримку росії та її армії.

Щодо Михайла Пореченкова, то ще в жовтні 2014 року СБУ відкрила провадження проти російського актора за участь у терористичній діяльності – Пореченков стріляв з кулемета по українських захисниках у Донецькій області.

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