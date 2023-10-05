Новости Одессы и Одесской области

Российский пропагандист соловьев призывает «утюжить» Одессу и Николаев (видео)

Российский пропагандист соловьев призывает «утюжить» Одессу и Николаев (видео)

Россиянам не нравится, что несмотря на их регулярные обстрелы портовой инфраструктуры Одесской области, они продолжают работать и зерновой коридор продолжил свое существование.

Видео о призывах российского прогандиста “утюжить” Одессу и Николаев разместили в одесских телеграм-каналах.

Российского пропагандиста владимира соловьева возмущает, что одесские порты вернулись к нормальной деятельности.

Также он считает, что обстреливая Одессу и Николаев, они тем самым они прекратят атаки по Крыму.

По его мнению на Одессу должны сбросить фугасные авиабомбы весом полторы тонны (ФАБ-1500).

Главной целью в данной ситуации они считают ликвидацию украинской черноморской инфраструктуры. Это главная стратегическая задача, вследствие которой можно было перейти к взятию всего побережья.

Справка. 

ФАБ-1500 — это фугасная авиационная бомба, предназначена для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, живой силы, военно-полевых сооружений.

Длина авиабомбы составляет 2765 см, диаметр — 630 мм, общий вес — 1550 кг. Масса боевой части авиационного боеприпаса — 675,6 кг. При применении снаряд может оставить после себя воронку до 15 метров в диаметре, а его радиус поражения осколками и ударной волной составляет около 500 метров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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