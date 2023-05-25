Скандальный автор логотипа Одессы сказал, что он думает про одесситов (видео)

Соавтор туристического символа Одессы, путинист — Артемий Лебедев в очередной раз рассказал, что Одесса — это российский город, а украинцы умирают ради искусственно созданной идеи.

Артемий Лебедев личность в Одессе известная. Именно он был одним из создателей символа нашего города — якоря-сердца.



Но сейчас Лебедев нелицеприятно высказывается о жителях нашего города. Как рассказывает Лебедев в своем интервью, Одесса — абсолютно российский город, который основала Екатерина, и где никогда никаких украинцев не было. Это портовый российский город, считает он. А также утверждает, что одесситов довели до такой степени обесчеловечивания, что они готовы убивать ради искусственной идеи.

Российский блогер Артемий Лебедев в июне 2022 года незаконно въехал на территорию Запорожской области и снимал заказной репортаж из Запорожской АЭС. А 21 марта 2023 года СБУ сообщило ему о подозрении — ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной российской оккупации украинских территорий, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, восхваление ее участников). Такие действия предусматривают лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Мы ранее писали о настоящем возрасте нашего города и его основателях, а также почему эти данные скрывались от общественности.

Видео с телеграм-канала Новини.LIVE Одеса

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