Картина маслом: на воротах старого одесского дома “поселились” Давид Маркович с Фимой

Герои «Ликвидации» — Фима и Давид Маркович Гоцман — теперь украшают ворота старого дома на Колонтаевской, 21. Тенденция разрисовать ворота так, чтобы «ах!» не обошла и этот дом. «Картину маслом» (цитируем самого Гоцмана) создал художник Алексей Чернопятов.

На google-картах этот старый двор так и именуется — «Дом Давида Гоцмана». И совершенно не случайно. По сути, он давно уже стал чем-то вроде мемориала, посвященного этому сериалу.

Заходим вовнутрь: тут вам и планшеты с кадрами из фильма, и «скамейка Гоцмана», и, кажется, даже местные коты сейчас начнут вам рассказывать, как здесь снималась «Ликвидация».

Ничего удивительного. Сюда даже водят экскурсии. По той простой причине, что именно здесь создатели сериала «поселили» Давида Марковича.

И вот ведь как любопытно: стоило мне вскоре после съемок фильма побывать в этом старом дворе, как живущие здесь люди наперебой жаловались на «кошмар, который здесь царил во время съемок», на то, что и «обещанных денег не доплатили», и «софитами слепили», и вообще «устроили ад».

А потом (мы ж в Одессе!) местные жители устроили что-то вроде “прикола”, который можно назвать «местным мемориалом» фильма. Ну и «скинуться» заодно предлагают на благоустройство двора всем, кто появляется в «историческом» теперь доме.

Теперь вот и ворота «в тему» появились, еще одна «гоцмановская» одесская штучка, кстати, далеко не единственная в городе.

Удивляться не приходится: в Одессе одинаково обожают и Остапа Бендера, и Жеглова, и Петю с Гавриком, и Мишку Япончика, и Беню Крика, и того же Гоцмана, не деля их по «категориям», литературный это герой, или реальная личность. Главное одно — быть таки нашим, чисто одесским, ну или имеющим к оной прямое отношение.

И еще: рядом с воротами, которые сразу стали еще одной одесской достопримечательностью, располагается обыкновенный продуктовый магазинчик. Впрочем, какой же он обыкновенный, если именуется… «Прикольный».

В чем прикол? Да в самом названии, конечно! Вы в Одессе. Здесь многое с приколом.

И да, напомним также, что фильм «Ликвидация» попал в список запрещенных для трансляции на украинском телевидении. Правда, Фима и Давид Маркович здесь ни при чем.

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