fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Полезный одесский ресурс: путешествуем по городу с помощью старинных карт и планов

Полезный одесский ресурс: путешествуем по городу с помощью старинных карт и планов

Интернет-ресурс «Одесская история» предлагает всем, кому интересна история города, путешествовать по Одессе с помощью больших старых карт и планов Одессы.

Теперь, как сообщают в «Одесской истории», «легко сравнить: какой Одесса была, и какой стала… Надо всего лишь кликнуть по заинтересовавшему объекту».

Отныне, перейдя по ссылке, можно узнавать из старых карт что-то новое, а порой и поразительное.

На сегодняшний день в разделе более 80 больших карт. Половина из них — это старинные планы Одессы.

«Вряд ли вы еще где-то найдете такое количество «раритета» в большом разрешении, собранном в одном месте», — сообщает «Одесская история».

А начинается представленная коллекция карт, планов и рисунков с карты «Античные греческие города на Черном море» (V век до н.э. – I век н.э.), созданной  фламандским картографом Авраамом Ортелием (Abraham Ortelius) по описаниям греческого философа Птоломея. Эта карта была ппубликовано в Антверпене в 1608 году.

Отметим, что к каждой карте (или плану) города того или иного времени даются пояснения, указывается, кто и когда ее составлял. К тому же, карты и планы прошлых лет позволяют узнать не только, какой была Одесса в то или иное время своей истории, но и какие планы строились по ее будущей застройке. Очень интересно все это сравнивать с днем сегодняшним.

Отправляемся в путешествие!

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить