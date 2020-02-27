Полезный одесский ресурс: путешествуем по городу с помощью старинных карт и планов

Интернет-ресурс «Одесская история» предлагает всем, кому интересна история города, путешествовать по Одессе с помощью больших старых карт и планов Одессы.

Теперь, как сообщают в «Одесской истории», «легко сравнить: какой Одесса была, и какой стала… Надо всего лишь кликнуть по заинтересовавшему объекту».

Отныне, перейдя по ссылке, можно узнавать из старых карт что-то новое, а порой и поразительное.

На сегодняшний день в разделе более 80 больших карт. Половина из них — это старинные планы Одессы.

«Вряд ли вы еще где-то найдете такое количество «раритета» в большом разрешении, собранном в одном месте», — сообщает «Одесская история».

А начинается представленная коллекция карт, планов и рисунков с карты «Античные греческие города на Черном море» (V век до н.э. – I век н.э.), созданной фламандским картографом Авраамом Ортелием (Abraham Ortelius) по описаниям греческого философа Птоломея. Эта карта была ппубликовано в Антверпене в 1608 году.

Отметим, что к каждой карте (или плану) города того или иного времени даются пояснения, указывается, кто и когда ее составлял. К тому же, карты и планы прошлых лет позволяют узнать не только, какой была Одесса в то или иное время своей истории, но и какие планы строились по ее будущей застройке. Очень интересно все это сравнивать с днем сегодняшним.

Отправляемся в путешествие!

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