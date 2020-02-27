Где в Одессе отпраздновать Масленицу: программа

С 28 февраля по 1 марта 2020 года в Одессе пройдут мероприятия, приуроченные к празднику Масленицы.

Начнутся празднования 28 февраля в сквере «Луч» (ул. Левитана, 95). В течение трех дней с 12:00 гостей ждут знакомство с традициями Масленицы, вкусные угощения и концерты.

29 февраля в 12:00 в Летнем театре Горсада начнется праздник для детей, а в Центральном городском парке им. Т. Г. Шевченко (площадка «Ракушка») откроется ярмарка-фестиваль «Масленица», которая продолжится и на следующий день (1 марта).

1 марта с 14:00 до 18:00 в Горсаду пройдет красочное действо – Открытый фольклорный фестиваль «Масленица на Дерибасовской»: выступления творческих коллективов, конкурсы и викторины, игры и развлечения для детей, фудкорты и многое другое.

В этот же день с 11:00 до 17:00 увлекательную программу «Масленица» предложат на пляже «Ланжерон» (у ресторана «Причал № 1).

Фото: life.bodo.ua

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