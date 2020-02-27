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Новости Одессы и Одесской области

В Одессу возвращается грандиозное шоу световых инсталляций

В Одессу возвращается грандиозное шоу световых инсталляций

6 марта в преддверии Международного женского дня в Одессе стартует главное событие весеннего сезона – Выставка гигантских китайских фонарей. В прошлом году она с большим успехом прошла не только в Южной Пальмире, но в столице и нескольких городах-миллионниках Украины. В этот раз организаторы везут одесситам и гостям города новые инсталляции и шоу-программу.

«Выставка уже побывала в Киеве, а до этого в английском городе Манчестер – и везде вызвала большой ажиотаж. За последние полгода у нас появилось несколько городов, желающих принять выставку у себя, мы уже расписали график «гастролей». Но стартовать в этом сезоне решили именно с солнечной Одессы. В этом году выставка пройдет в «Зеленом театре». Так что приглашаем всех в гости, вам обязательно понравится!», – говорит организатор мероприятия, директор компании Grand Event Денис Погорелко.

Выставка гигантских китайских фонарей – это более 30 светящихся фигур из шелка и led-ламп, некоторые из них достигают до 8 метров в высоту и 20 метров в длину. Настоящую сказочную атмосферу создают фламинго, панды, пингвины, гигантские цветы, сады райских птиц, аллея влюбленных, терракотовая армия, персонажи древних китайских сказок и легенд и многое другое.

Помимо основных композиций на территории «Зеленого театра» будут действовать

  • фуд-зона;
  • праздничная ярмарка сувениров;
  • развлекательные зоны для взрослых и детей.

Выставка будет открыта ежедневно с 18.00 до 22.00 и продлится до 19 апреля.

Стоимость билетов 100-150 грн, детям до 7 лет – бесплатно, будут действовать льготы для пенсионеров и ветеранов АТО.

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