Ключевые моменты:

СБУ сорвала покушение РФ на офицера ВМС ВСУ в Одессе.

Киллера задержали с пистолетом у дома жертвы при попытке стрельбы.

37-летний балканец, завербованный росспецслужбами, прибыл в феврале 2026 года как турист.

Взял оружие из тайника по геолокации от куратора РФ, следил за маршрутами жертвы.

СБУ задержала киллера в Одессе

Сотрудники Департамента контрразведки СБУ вместе с одесским управлением Службы безопасности Украины предотвратили попытку россиян организовать убийство высокопоставленного представителя Сил обороны Украины.

По данным прессслужбы СБУ, в Одессе задержан агент РФ, который планировал уничтожить старшего офицера Военно-Морских Сил ВСУ.

Следствие выяснило: в день планируемого преступления киллер с пистолетом и двумя магазинами патронов расположился у выезда из жилого комплекса, где проживает военный. Притворившись мастером, который чинит велосипед и ждал свою жертву в балаклаве.

Когда машина с военным подъехала, злоумышленник бросил велосипед под колеса и попытался стрелять в водителя. Тогда же его взяли оперативники контрразведки СБУ и спецназовцы, которые давно вели наблюдение.

Злоумышленником оказался 37-летний гражданин балканской страны, завербованный российскими спецслужбами. В феврале 2026 года он приехал в Киев как турист, а затем отправился в Одессу для выполнения задания.

В Одессе куратор из РФ передал ему координаты тайника с пистолетом-глушителем и патронами. Агент изучал маршруты и локации жертвы, согласовал место атаки с российским куратором. Для маскировки постоянно менял арендованные квартиры и номера в отелях Одессы.

СБУ объявила иностранцу подозрение в завершенном покушении на террористический акт. Он находится под стражей, грозит до 12 лет лишения свободы.

