Похороны Жванецкого состоятся в Москве: названа дата

Дату похорон известного одессита, сатирика и писателя Михаила Жванецкого, которую ранее держали в секрете, все же назвали.

Жванецкого похоронят в понедельник, 9 ноября, в Москве сообщил в воскресенье “Интерфаксу” представитель писателя Олег Сташкевич.

“Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве”, – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Жванецкого могут похоронить по иудейским традициям.

Напомним, известный одессит, писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в пятницу, 6 ноября, в возрасте 86 лет.

В Одессе в связи со смертью Жванецкого объявили день траура.

Читайте также: Мише – мир: светлой памяти Михаила Жванецкого