Новости Одессы и Одесской области

Мише – мир: светлой памяти Михаила Жванецкого (фото)

Мише – мир: светлой памяти Михаила Жванецкого (фото)

«Осиротели мы… Боль глубинная», – так прозвучал в целом море скорби одесситов по поводу ухода в мир иной Михаила Михайловича Жванецкого голос скульптора Михаила Ревы.

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Михаил Рева в память о нашем Михал Михалыче опубликовал на своей странице в Facebook удивительную графику к произведениям Михаила Жванецкого. Ее автор – грузинский сценарист, драматург, режиссер, художник, скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе.

Графика тонко отображает мир произведений писателя, глубину и палитру его философско-ироничной прозы. Здесь и герои Жванецкого, и его город, и сам он – со своим неизменным портфелем. А еще – сама Одесса-мама, которая с любовью держит на руках своего талантливого сына Мишу.

Одна из иллюстраций называется «Мише – мир»: теперь уже звучит как светлое и скорбное прощание со Жванецким.

графика

памяти Жванецкого

графика памяти Жванецкого

человек с портфелем, графика

графика, Одесса-мама

Жванецкий, графика

графика, уход

Напомним, известный одессит, писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни сегодня, 6 ноября, в возрасте 86 лет.

В Одессе в связи со смертью Жванецкого объявили день траура.

Фото с Facebook-страницы Михаила Ревы

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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