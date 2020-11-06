Смерть Жванецкого: в Одессе объявили день траура

В Одессе объявили день траура в связи со смертью артиста, сатирика, писателя Михаила Жванецкого.

“В связи со смертью выдающегося одессита, прославившего Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов”, – информирует сайт мэрии.

В связи с этим в Одессе приспустят флаги города и повесят на них траурные ленты.

Где похоронят Жванецкого, пока не решили.

Напомним, Жванецкий умер в возрасте 86-ти лет.

Месяц назад стало известно, что Жванецкий больше не будет заниматься концертной деятельностью, поскольку «чувствует себя пожилым человеком».

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