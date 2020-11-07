Похороны Жванецкого: великого одессита хотят проводить по иудейским традициям

Известного сатирика, писателя, почетного гражданина Одессы Михаила Жванецкого могут похоронить по иудейским традициям.

Об этом говорят близкие Жванецкого, пишут росСМИ.

Как говорят друзья Жванецкого, на похороны планируется пригласить раввина, чтобы он прочел традиционную поминальную молитву “Кадиш”.

Ранее сообщалось, что Жванецкого, вероятнее всего, похоронят в Москве.

Напомним, известный одессит, писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в пятницу, 6 ноября, в возрасте 86 лет.

В Одессе в связи со смертью Жванецкого объявили день траура.

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