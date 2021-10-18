Завтра, в вторник, 19 октября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 19 октября
- Ветер северо-западный, 9-14 м / с.
- Температура ночью 6-8 ° тепла, днем 13-15 °
по Одесской области
- Переменная облачность. Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м / с.
- Температура ночью 3-8 ° тепла, днем 11-16 °.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одессе 20-21 октября
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер южный, 9-14 м / с, 21 октября, 15-20 м / с.
- Температура ночью: 20 окт 2-7 ° тепла, 21 октября 5-10 ° тепла,
- днем 14-19 °.
Погода в Одессе 22-23 октября
- Без осадков. Температура ночью 6-11 ° тепла, днем 15-20
Читайте также: Погода осенью в Украине: что обещают синоптики?
Осенние фоторепортажи «Одесской жизни»:
- Осень в Одесском ботаническом саду: вместе с деревьями увядает и архитектура (фоторепортаж)
- Октябрь по-одесски: осенние переливы в парке Победы (фоторепортаж)
- Любуемся «королевой осени»: в Одессе проходит выставка хризантем;
- Октябрьский дождь в Одессе: лужи, зонты и осеннее настроение;
- Октябрь по-одесски: центр города – в осенних переливах;
- Осень по-одесски: фоторепортаж со штормящего Ланжерона;
- На пляжи Одессы заглянула осень: октябрьский фоторепортаж.