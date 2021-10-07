Новости Одессы и Одесской области

Осень по-одесски: фоторепортаж со штормящего Ланжерона (фото, видео)

Осень по-одесски: фоторепортаж со штормящего Ланжерона (фото, видео)

Сегодня, 7 октября, в Одессе заметно «заштормило»: весь день дул сильный и довольно холодный ветер. А что же творилось на побережье?

Подписаться

Корреспондент «Одесской жизни» побывал на пляже Ланжерон и сделал завораживающие фото и видео неспокойного осеннего Черного моря.

Людей на пляже сегодня было немного, но тем не менее, они были – любовались штормящим морем, делали свой «фоторепортаж», а некоторые даже спокойно пили кофе за столиками на берегу.

Шторм на Ланжероне
Шторм на Ланжероне2
Шторм на Ланжероне3
Шторм на Ланжероне4
Шторм на Ланжероне5
Шторм на Ланжероне6
Шторм на Ланжероне7
Шторм на Ланжероне8
Шторм на Ланжероне9
Шторм на Ланжероне10
Шторм на Ланжероне11
Шторм на Ланжероне12
Шторм на Ланжероне13
Шторм на Ланжероне14
Шторм на Ланжероне15
Шторм на Ланжероне16
Шторм на Ланжероне17
Шторм на Ланжероне18
Шторм на Ланжероне19



Также смотрите наш октябрьский фоторепортаж с одесских пляжей.

Еще больше интересного об одесском Ланжероне:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить