Осень по-одесски: фоторепортаж со штормящего Ланжерона (фото, видео)

Сегодня, 7 октября, в Одессе заметно «заштормило»: весь день дул сильный и довольно холодный ветер. А что же творилось на побережье?
Корреспондент «Одесской жизни» побывал на пляже Ланжерон и сделал завораживающие фото и видео неспокойного осеннего Черного моря.
Людей на пляже сегодня было немного, но тем не менее, они были – любовались штормящим морем, делали свой «фоторепортаж», а некоторые даже спокойно пили кофе за столиками на берегу.
Также смотрите наш октябрьский фоторепортаж с одесских пляжей.
Еще больше интересного об одесском Ланжероне:
- Блеск и не только одесских пляжей: от Ланжерона до Чкаловского (фоторепортаж);
- На одесском Ланжероне «прохлаждаются» полчища «солнышек» (фото);
- Одесские пляжи: как возник Ланжерон (видео).