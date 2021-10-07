Осень по-одесски: фоторепортаж со штормящего Ланжерона (фото, видео)

Сегодня, 7 октября, в Одессе заметно «заштормило»: весь день дул сильный и довольно холодный ветер. А что же творилось на побережье?

Корреспондент «Одесской жизни» побывал на пляже Ланжерон и сделал завораживающие фото и видео неспокойного осеннего Черного моря.

Людей на пляже сегодня было немного, но тем не менее, они были – любовались штормящим морем, делали свой «фоторепортаж», а некоторые даже спокойно пили кофе за столиками на берегу.







Также смотрите наш октябрьский фоторепортаж с одесских пляжей.

Еще больше интересного об одесском Ланжероне: