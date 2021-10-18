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Осень в Одесском ботаническом саду: вместе с деревьями увядает и архитектура (фоторепортаж)

Осень в Одесском ботаническом саду: вместе с деревьями увядает и архитектура (фоторепортаж)

Осень в Одессе многогранна. Она может переливаться красками, поднимать настроение, а может умиротворять и успокаивать. Такова она, по нашему мнению, в одесском Ботсаду.

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Спокойствие, умиротворение и легкая грусть – скорее всего вы ощутите именно эти чувства, оказавшись в октябрьском Ботсаду в Одессе.

Погода еще теплая, гуляй сколько угодно. Но и жарко не будет. Подышать запахом упавшей листвы, насладиться теплом одежды или пледа – сейчас для этого самое время.

И еще особенность Ботанического сада в Одессе — увядание архитектруры. Дорожки, бордюры, здания — все это переживает свою, особую, архтектурную осень. Которая, к сожалению, не заканчивается уже много лет. А потому хочется пожелать всем этим объектам скорейшей весны, возрождения и банального ремонта.

В сентябре в Одессе еще лето, ноябрь встречает голыми ветвями деревьев и острым ветром. А вот в октябре погода идеальная: чтобы отдохнуть, насладиться природой, подвести итоги и начинать строить планы на будущее.

Осенние фоторепортажи «Одесской жизни»:

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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