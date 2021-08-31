Погода осенью в Украине: что обещают синоптики?

Лето закончилось, но как бы мы ни ругали жару, расставаться с теплыми деньками не хочется. Да и прогноз синоптиков «Укргидрометцентра» достаточно оптимистичен: нас ждет еще, по крайней мере, месяц тепла.

Однако дожди и холода рано или поздно придут в Украину. Когда же это случится и какую погоду принесет нам наступающая осень?

Сентябрь порадует теплом

Переход от лета к осени будет происходить на территории страны неодинаково. Жители западных и северных областей почувствуют похолодание в самом начале сентября – еще до 10-го числа. А на остальной территории Украины тепло будет до конца месяца. Осадков на большей части страны ожидается немного, только в горах дожди будут идти чаще. В начале третьей декады нас порадует короткое «бабье лето».

Что касается прогнозов народных синоптиков, то Леонид Горбань назвал последними летними днями 13-14 сентября, когда температура поднимется до 26 градусов. Дожди могут пройти 5, 7, 11, 18 и 21 сентября, а 22 сентября в центральной части страны не исключен сильный ливень.

Сильные дожди и заморозки возможны в октябре

Октябрь порадует нас солнечной, сухой, но прохладной погодой. В середине месяца – с 8-го по 13 октября – нас ожидает неделя «бабьего лета». Затем на несколько дней похолодает, а с 19 октября вновь потеплеет. К концу октября возможны сильные дожди и даже ночные заморозки.

Леонид Горбань считает, что в октябре нас ожидают «температурные качели» с резким потеплением и похолоданием. В отдельные дни столбик термометра может подниматься до 20 градусов тепла, а уже через несколько дней падать до заморозков. С 25-го по 28 октября температура достигнет минимальной отметки: днем – два градуса мороза, ночью – от трех до пяти. Зато дождей в октябре будет немного – 5, 6, 10, 20 и 23-го числа, а 26 октября возможен снег с дождем.

Ноябрь принесет ранний снег и морозы

По прогнозу гидрометцентра, к концу ноября нас может «порадовать» первый снег. Температура будет держаться около ноля: днем – в пределах трех-пяти градусов тепла, а ночью столбик термометра опустится до небольших отрицательных значений. Солнечных дней будет мало, а небо большую часть месяца будет пасмурным.

Леонид Горбань согласен с мнением синоптиков: ноябрь будет холодным, с дождями, ранним снегом и морозами, которые могут начаться уже с 17 ноября. В середине месяца возможно короткое потепление.

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