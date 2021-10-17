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Октябрь по-одесски: осенние переливы в парке Победы (фоторепортаж)

Октябрь по-одесски: осенние переливы в парке Победы (фоторепортаж)

Разгар октября, выходной день, чуть менее суток остается до в очередной раз объявленной «краснозонной жизни». А в парке Победы – осенние переливы, отдых всей семьей и неторопливые местные осенние хлопоты.

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Схватила орех ворона, оглядывается – как бы кто не отобрал добычу, местный кот шуршит листьями, дети окружили птичник.

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Одесса, октябрь 2021, Парк Победы17

Осенний хвостатик

Чуть грустновато выглядит кот Витражик №3, к нему подползают черепахи: не грусти, мол, смотри красота какая.

Одесса, октябрь 2021, Парк Победы6

Кот Витражик №3 и черепахи

А красота и в самом деле поражает осенними переливами красок, едва заметным пока листопадом, и теми «диковатыми» местами в парке, которые бережно сохранились.

У прудов – ажиотаж, и многие еще катаются по водной глади на ярких плавсредствах.

Большой популярностью пользуются арт-объекты, кресла-лежанки и места для фотосессий. Впрочем, местом для фотосессии в парке Победы в эти октябрьские дни может послужить каждый уголок. Кажется, здесь сейчас – вся красочная палитра.

Одесса, октябрь 2021, Парк Победы10

Фотозон в парке много

Одесса, октябрь 2021, Парк Победы8

Одно из занятий прогуливающихся – сбор желтых и пурпурных листьев. С этими осенними букетами прогуливаются многие, с ними и домой уходят.

Кто-то кормит голубей, кто-то наглядеться-надышаться не может, присев на скамейку, а кто-то присмотрел ту самую «диковатую» аллею и сворачивает на нее: так хочется побыть в полной тишине.

Парк обласкан октябрем во всей его богатейшей палитре, потому и сам очаровывает, притягивает, и время здесь как будто остановилось…

Одесса, октябрь 2021, Парк Победы
Одесса, октябрь 2021, Парк Победы2
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Фото автора

Осенние фоторепортажи «Одесской жизни»:

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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