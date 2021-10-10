Октябрь по-одесски: центр города – в осенних переливах (фоторепортаж)

Удивительное время: деревья еще хвастаются зеленой листвой, правда, с признаками пожелтелости-золотистости, а посмотришь на землю – там уже осенний лиственный ковер. Одесситы активно утепляются, жалуются, что так и не дождались бабьего лета и вообще в «этом году все слишком быстро».

Выходной день, а Дерибасовская не «забита», как обычно. И летние кафешки уже не украшены огромными зонтиками с уличными вентиляторами, да и вообще они большей частью пустуют.

В Летнем театре убирают сцену, уличные заведения все больше «хэллоулинят», уличные «подорожные» зазывалочки все чаще рекламируют еду. Реклама «ледяных напитков» сменилась горячим глинтвейном.

«Просящая в шляпе» на Ланжероновской быстренько поменяла прикид на более теплый (кстати, и шляпу тоже). И вообще, она больше не «просящая»: теперь девушка держит в руках кисть, словно пытается запечатлеть городские осенние картинки.

Черный кот о чем-то так серьезно задумался, что совершенно не отреагировал на «кис-кис», даже не пошевелился. Огромный белый мишка, «работающий» кукольной зазывалой, тоже впал в глубокие раздумья.

По Дерибасовской проезжают экскурсионные машинки. Они тоже утеплились с помощью опущенной пленки.

В Горсаду местечко на скамейке в тенечке уже совсем не пользуется спросом. Вообще большинство скамеек пустует: народ предпочитает ходить: холодно, ветрено. И вместе с тем – по-особому уютно…

Далеко не все одесские фонтаны «впали в зимнюю спячку». Еще вовсю трудится фонтан в Горсаду, и плещется под струями водички закаленная бронзовая девушка.

Город погружается в осень. Совсем скоро – листопад…

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