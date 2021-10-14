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Октябрьский дождь в Одессе: лужи, зонты и осеннее настроение (фоторепортаж)

Октябрьский дождь в Одессе: лужи, зонты и осеннее настроение (фоторепортаж)

Вчера, 13 октября, природа напомнила одесситам, что такое настоящий осенний дождь.

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Погода в последнее время демонстрировала нам свои крайние проявления: то солнце жгло так, что из-под кондиционера не выйдешь, то ливень как из ведра, что все сносит на своем пути, а потом затапливает улицы.

А вот такого спокойного, размеренного дождика одесситы давно не видели. Им можно любоваться в окно, под ним можно гулять. И его можно вспомнить, посмотрев фоторепортаж «Одесской Жизни».

Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, осенний дождь, октябоь
Одесса, дождь, октябоь

Еще фоторепортажи «Одесской Жизни»:

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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