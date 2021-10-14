Вчера, 13 октября, природа напомнила одесситам, что такое настоящий осенний дождь.
Погода в последнее время демонстрировала нам свои крайние проявления: то солнце жгло так, что из-под кондиционера не выйдешь, то ливень как из ведра, что все сносит на своем пути, а потом затапливает улицы.
А вот такого спокойного, размеренного дождика одесситы давно не видели. Им можно любоваться в окно, под ним можно гулять. И его можно вспомнить, посмотрев фоторепортаж «Одесской Жизни».
Еще фоторепортажи «Одесской Жизни»:
- Осень по-одесски: фоторепортаж со штормящего Ланжерона (фото, видео)
- Октябрь по-одесски: центр города – в осенних переливах (фоторепортаж)
- Одесский Замок монстров: как он выглядит сейчас и чем живет – фоторепортаж