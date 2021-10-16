Выставка хризантем в садовом центре — это настоящий бал осенних цветов всех оттенков, размеров и форм под открытым небом.
Осень — время увядания природы. Но только не для хризантем. Эти цветы сейчас задают тон и настроение.
На выставке в садовом центре представлена богатая коллекция садовых и комнатных растений! Ну и главный герой, конечно же, хризантема. У вас еще есть время там прогуляться.
Адрес выставки: Французский бульвар, 85, Одесса
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