«Пляшущий» бульвар и таксисты-«пофигисты»: главные события Одессы 22 февраля

В понедельник, 20 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.

В Одессе планируют построить новую стоянку для яхт а также новый отдельный порт, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На недавно отремонтированной части бульвара Жванецкого в Одессе «разгулялась» новая плитка: она шатается и «пляшет» под ногами.

На акцию протеста таксистов в Одессе, ранее анонсированную на вечер понедельника 22 февраля из-за якобы низких тарифов на услуги такси, пришли только журналисты и полицейские. Водители такси мероприятие проигнорировали.

Девять больниц Одесской области будут оказывать бесплатную помощь при остром мозговом инсульте. Они уже заключили контракты с Национальной службой здоровья Украины.

На кургане в Татарбунарском районе Одесской области распустились редкие первоцветы – безвременник анкарский.

Фото Марии Котовой