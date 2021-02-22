Обновленная часть одесского бульвара Жванецкого: снег сошел – проблемы обострились (фоторепортаж)

В Одессе всерьез запахло весной, снег сошел, от него и следа не осталось. Впрочем, «следы» после зимы бывают разными. К примеру, решили мы прогуляться по обновленной бесснежной части бульвара Жванецкого. Проблемная получилась прогулка.

Разгулялась плитка

Пока в Одессе ремонтируют вторую часть бульвара Жванецкого, его уже отремонтированный участок – от Худмузея до улицы Торговой – стал «наглядным пособием», как прогулка может стать печальной.

Итак, вы прошли арку, вы уже на обновленной части бульвара Жванецкого, и тут под вашими ногами начинает «ходить земля». Нет, с вами все в порядке. А вот с новой плиткой, которая красуется по всей обновленной части бульвара – не очень. Плитка шатается. Есть участки, где наглядно видно, что сюда лучше вообще не ступать, есть те, где это очень ощутимо: получаются мини-качели.

А что внизу?

И такие участки появились после зимы, спустя полгода после торжественного открытия части бульвара Жванецкого, уже на нескольких участках. Особенно ближе к склонам.

Вы это сразу почувствуете, если захотите постоять у новеньких перил. Кстати, вниз на склоны под бульваром тоже лучше не смотреть: там мусор, клоака и прочие «прелести». Плюс ужасающее состояние лестниц, ведущих на улицу Приморскую. Кстати, именно здесь, у «краев», использовался камень-дикарь; его края выпирают местами на несколько сантиметров над поверхностью.

Вообще новое покрытие бульвара словно предупреждает: оно уже готово к новым обновлениям. Или хотя бы к очередным работам по укреплению плитки, а, может, и замены ее на новую.

О способе укладки предупреждали

Кстати, у высоченного ограждения, где уже начались работы по строительству нового дома, плитка вообще «сложена из «кусочков» – как мозаика. Виднеются в других местах и треснувшие фрагменты плитки, местами она уложена не встык. Ну а сами швы во многих местах вообще разошлись.

С бордюрами ситуация такая же. Мини-парапетики, которыми ограждены газоны, во многих местах с «просветами», такое впечатление, что их не хватило на весь газон. Я уже не говорю об их острых углах.

Глава ОО «Зеленый лист», биохимик, эколог Владислав Балинский, к которому мы обратились по этому поводу, говорит, что обратил внимание одесситов на многие вопросы, связанные с обновлением части бульвара Жванецкого, еще до того, как ее открыли в сентябре прошлого года.

– Сам способ укладки плитки был ужасающ. Сколоты края, не соблюдены зазоры, плитка по высоте «гуляет». Да и сам цвет плитки был выбран неудачно: она серая, падающие каштаны все окрашивают в темный цвет. Это тоже нужно было учесть. Отсутствие типовых элементов облицовки (опорные канты, решетки водосборных сифонов и пр.) заставили подрядчика «мудрить». В результате нарушения технологии укладки плитки песок из под нее был неравномерно вымыт осадками. Вот теперь плитка и «гуляет». Продолжение эксплуатации в подобных случаях заканчивается частичным или полным повреждением плиточного покрытия, – говорит Владислав Балинский.

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