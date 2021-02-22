Новости Одессы и Одесской области

Обновленная часть одесского бульвара Жванецкого: снег сошел – проблемы обострились (фоторепортаж)

Обновленная часть одесского бульвара Жванецкого: снег сошел – проблемы обострились (фоторепортаж)

В Одессе всерьез запахло весной, снег сошел, от него и следа не осталось. Впрочем, «следы» после зимы бывают разными. К примеру, решили мы прогуляться по обновленной бесснежной части бульвара Жванецкого. Проблемная получилась прогулка.

Разгулялась плитка

Пока в Одессе ремонтируют вторую часть бульвара Жванецкого, его уже отремонтированный участок – от Худмузея до улицы Торговой – стал «наглядным пособием», как прогулка может стать печальной.

Итак, вы прошли арку, вы уже на обновленной части бульвара Жванецкого, и тут под вашими ногами начинает «ходить земля». Нет, с вами все в порядке. А вот с новой плиткой, которая красуется по всей обновленной части бульвара – не очень. Плитка шатается. Есть участки, где наглядно видно, что сюда лучше вообще не ступать, есть те, где это очень ощутимо: получаются мини-качели.

бульвар Жванецкого после ремонта

бульвар Жванецкого, плитка4

бульвар Жванецкого, плитка6

А что внизу?

И такие участки появились после зимы, спустя полгода после торжественного открытия части бульвара Жванецкого, уже на нескольких участках. Особенно ближе к склонам.

Вы это сразу почувствуете, если захотите постоять у новеньких перил. Кстати, вниз на склоны под бульваром тоже лучше не смотреть: там мусор, клоака и прочие «прелести». Плюс ужасающее состояние лестниц, ведущих на улицу Приморскую. Кстати, именно здесь, у «краев», использовался камень-дикарь; его края выпирают местами на несколько сантиметров над поверхностью.

бульвар Жванецкого, перила2

бульвар Жванецкого, склон

Склоны под бульваром Жванецкого

бульвар Жванецкого, склон2

бульвар Жванецкого, склон3

Вообще новое покрытие бульвара словно предупреждает: оно уже готово к новым обновлениям. Или хотя бы к очередным работам по укреплению плитки, а, может, и замены ее на новую.

О способе укладки предупреждали

Кстати, у высоченного ограждения, где уже начались работы по строительству нового дома, плитка вообще «сложена из «кусочков» – как мозаика. Виднеются в других местах и треснувшие фрагменты плитки, местами она уложена не встык. Ну а сами швы во многих местах вообще разошлись.

бульвар Жванецкого, стройка

А стройка нового дома уже началась

бульвар Жванецкого, плитка9

бульвар Жванецкого, плитка10

С бордюрами ситуация такая же. Мини-парапетики, которыми ограждены газоны, во многих местах с «просветами», такое впечатление, что их не хватило на весь газон. Я уже не говорю об их острых углах.

бульвар Жванецкого, бордюр

бульвар Жванецкого, бордюр2

Глава ОО «Зеленый лист», биохимик, эколог Владислав Балинский, к которому мы обратились по этому поводу, говорит, что обратил внимание одесситов на многие вопросы, связанные с обновлением части бульвара Жванецкого, еще до того, как ее открыли в сентябре прошлого года.

– Сам способ укладки плитки был ужасающ. Сколоты края, не соблюдены зазоры, плитка по высоте «гуляет». Да и сам цвет плитки был выбран неудачно: она серая, падающие каштаны все окрашивают в темный цвет. Это тоже нужно было учесть. Отсутствие типовых элементов облицовки (опорные канты, решетки водосборных сифонов и пр.) заставили подрядчика «мудрить». В результате нарушения технологии укладки плитки песок из под нее был неравномерно вымыт осадками. Вот теперь плитка и «гуляет». Продолжение эксплуатации в подобных случаях заканчивается частичным или полным повреждением плиточного покрытия, – говорит Владислав Балинский.

бульвар Жванецкого, плитка
бульвар Жванецкого, плитка2
бульвар Жванецкого, плитка3
бульвар Жванецкого, плитка5
бульвар Жванецкого, люк
бульвар Жванецкого, перила
бульвар Жванецкого, перила3
бульвар Жванецкого, лужи
бульвар Жванецкого, перила4
бульвар Жванецкого, плитка7
бульвар Жванецкого, люк2
бульвар Жванецкого, плитка8
бульвар Жванецкого, перила5
бульвар Жванецкого, бордюр3

Фото автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить