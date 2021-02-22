Одесские таксисты проигнорировали «тарифную» акцию протеста

На акцию протеста таксистов в Одессе, ранее анонсированную на вечер понедельника 22 февраля, пришли только журналисты и полицейские.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесса-медиа».

Напомним, акцию протеста водителей такси анонсировали накануне в соцсетях. Инициаторы объявили сбор сотрудников служб такси с 18:00 до 20:00 в районе железнодорожного вокзала и призвали не обслуживать в это время заказы.

Причиной забастовки назвали низкие (по мнению инициаторов акции) тарифы на услуги такси, несмотря на рост стоимости топлива.

Между тем, «что-то пошло не так», и в упомянутое время у здания вокзала собрались только журналисты и сотрудники полиции. Водители такси акцию проигнорировали.

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Фото: Телеграм-канал «Одесса-медиа»