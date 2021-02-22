В Одессе могут построить новый порт, – Зеленский

В Одессе планируют построить новую стоянку для яхт а также новый отдельный порт.

Об этом 22 февраля в Киеве на форуме “Украина.30. Инфраструктура” заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Вопрос портов. Мы говорим о проекте строительства большой «Mariny» ( стоянки для яхт – ред ) в Одессе и большого порта отдельно», – сказав Зеленский.

Он не раскрыл деталей проекта, отметив, что вопрос обсуждался с бизнесменами из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил холдингу DP World из Объединенных арабских эмиратов инвестировать в развитие украинских портов, а также в яхтенную гавань в Одессе.

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