Отреставрированный дом Либмана освободили от забора

Одно из красивейших зданий Одессы – дом Либмана, теперь полность открыто для обзора после реставрации. 25 августа 2022 года строители убрали забор, который отгораживал дом от улицы.

Но строительные работы на этом не прекратились. Следующий этап — мощение тротуара. Возле здания появились биотуалет, кучи песка и складированная тротуарная плитка. Судя по всему, стелить ее начнут в ближайшее время.

Но пока речь идет только о завершении реставрации фасада дома Либмана. Внутренние отделочные работы еще не закончены и как долго они будут продолжаться, не сообщается.

Как неизвестно и то, что как после ремонта будет использоваться здание памятника архитектуры.

Напомним, что в феврале того года для общего обозрения была открыта часть дома, фасадом выходящая на улицу Преображенскую. А в мае от строительных лесов освободили и часть здания со стороны Соборной площади.

При этом нижняя часть дома Либмана и прилегающая территория до 25 августа оставались закрытыми строительным забором.

Реставрация дома Либмана прошла много непростых этапов. Работы начались в 2019 году, их периодически останавливали, меняли подрядчиков. В доме рухнула крыша. Реставрация затянулась по срокам, но то, что уже можно увидеть, радует глаз.

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Фото: Vgorode