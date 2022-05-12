Любуемся: одесский дом Либмана предстал в обновленной красоте

На одесский дом Либмана нельзя не обратить внимания: с него полностью снята драпировка и строительные леса. Он стоит, обновленный и красивый, и радует глаз как-то по-особенному. Еще бы: если бы не война, то отреставрированный красавец стал бы одной из основных тем дня.

Нет, полностью работы еще не окончены, они продолжаются, и ограждение на уровне первого этажа еще не снято. За ограждением продолжаются реставрационные работы…

19 февраля, всего за несколько дней до начала войны, «Одесская жизнь рассказывала, что дом Либмана уже наполовину освобожден от лесов.

24 февраля мы «на ходу» успели обратить внимание, что леса с дома Либмана снимают почти полностью. Но это был первый день войны, и было не до деталей изучения реставрации одного из самых красивых домов Одессы…

И вот он — перед нами. И уже есть чем любоваться.

Напомним, реставрация дома Либмана прошла много непростых этапов. Работы начались в 2019 году, их периодически останавливали, меняли подрядчиков. В доме рухнула крыша. Реставрация затягивалась по срокам: по ее ходу возникала необходимость в еще большом количестве дополнительных работ…

Как выглядит дом Либмана сейчас, смотрите на наших фото.

Подробнее о доме Либмана и истории его реставрации читайте в довоенных материалах «Одесской жизни»:

Архитектурные тайны Одессы: Дом Либмана — под покровительством фортуны

Кто доведет до ума одесский дом Либмана?

В мэрии Одессы назвали виновника обрушения чердака в доме Либмана

Оживающий и с крышей: в Одессе восстанавливают дом Либмана

Реставрация дома Либмана: уже вырисовывается красота

Фото Марии Котовой