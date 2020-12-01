Отопление подорожало, а пенсии повысили: чем «отметился» в Одессе первый зимний день?

Сегодня, во вторник, 1 декабря 2020 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг утвердила новый тариф на централизованное отопление в Одессе.

В Украине с 1 декабря вырос размер прожиточного минимума, в том числе и лиц, утративших трудоспособность по возрасту. То есть пенсионеров.

Новый глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий рассказал, кого он планирует назначить своим заместителем.

В Одесском следственном изоляторе отремонтировали одну из камер. Ремонт сделали за счет прибыли от предоставления услуги «платная камера».

Ёлочные базары на государственных лесных предприятиях должны открыться после 10 декабря. В этом году лесники планируют продать более 500 тысяч новогодних экземпляров.