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Цена на отопление в Одессе выросла почти на четверть

Цена на отопление в Одессе выросла почти на четверть

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новый тариф на централизованное отопление в Одессе.

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Об этом сказано в постановлении НКРЭКУ от 30 ноября, которое вступило в силу сегодня, 1 декабря.

Тариф на отопление для бытовых потребителей (то есть в квартирах) Одессы составит 1 813, 94 грн за гикалорию (с НДС), вместо 1 474, 69 грн. Таким образом он вырос на 23%.

Также новый тариф определили и для коммерческих потребителей – 1 832, 02 с учетом НДС, вместо 1 505, 99.

Информацию на своей странице в Фейсбук подтвердило и коммунальное предприятие “Теплоснабжение города Одессы”, отметив, что причиной повышения тарифа является рост цен на природный газ.

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Фото: Думская

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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