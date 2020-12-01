Губернатор Одесской области назвал своих вероятных заместителей

Новый глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий рассказал, кого он планирует назначить свои заместителем.

Об этом он рассказал на брифинге.

В частности, замом по гуманитарному блоку может стать Светлана Фабрикант, бывшая журналистка и народный депутат 7 созыва (от Партии регионов). Сейчас она также возглавляет Фонд помощи морякам “Ассоль”.

Финансовый блок, вероятно, будет курировать Константин Гой.

Помощником по экономическом вопросам может Олег Муратов, экс-сотрудник ОГА, который сейчас работает в Государственной аудиторской службе.

Ранее сообщалось, что первым заместителем губернатора может стать отставной генерал СБУ Борис Волошенков.

В 2005-2008 годах Волошенков возглавлял Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности. Сейчас он возглавляет общественную организацию «Одесса-Шанхай 1871» и одесский офис адвокатской фирмы «Актио».

Борис Волошенков — отец известного одесского политика Дмитрия Волошенкова, который до 2014 года возглавлял городскую организацию «Партии регионов» и тоже занимал должность вице-губернатора.

Как сообщала «Одесская жизнь», 27 ноября президент подписал указ о назначении губернатором Одесской области Сергея Гриневецкого.