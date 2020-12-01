Новости Одессы и Одесской области

Губернатор Одесской области назвал своих вероятных заместителей

Губернатор Одесской области назвал своих вероятных заместителей

Новый глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий рассказал, кого он планирует назначить свои заместителем.

Об этом он рассказал на брифинге.

В частности, замом по гуманитарному блоку может стать Светлана Фабрикант, бывшая журналистка и народный депутат 7 созыва (от Партии регионов). Сейчас она также возглавляет Фонд помощи морякам “Ассоль”.

Финансовый блок, вероятно, будет курировать Константин Гой.

Помощником по экономическом вопросам может Олег Муратов, экс-сотрудник ОГА, который сейчас работает  в Государственной аудиторской службе.

Ранее сообщалось, что первым заместителем губернатора может стать отставной генерал СБУ Борис Волошенков.

В 2005-2008 годах Волошенков возглавлял Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности. Сейчас он возглавляет общественную организацию «Одесса-Шанхай 1871» и одесский офис адвокатской фирмы «Актио».

Борис Волошенков — отец известного одесского политика Дмитрия Волошенкова, который до 2014 года возглавлял городскую организацию «Партии регионов» и тоже занимал должность вице-губернатора.

Как сообщала «Одесская жизнь», 27 ноября президент подписал указ о назначении губернатором Одесской области Сергея Гриневецкого.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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