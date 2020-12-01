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Пенсии повысили: на сколько “разбогатеют” одесситы?

Пенсии повысили: на сколько “разбогатеют” одесситы?

В Украине вырос с 1 декабря вырос размер прожиточного минимума, в том числе и лиц, утративших трудоспособность по возрасту. То есть пенсионеров. 

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В связи с этим Пенсионный фонд пересчитал некоторые пенсионные выплаты, которые начнет перечислять с 4 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

В частности, с 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается с 1712,00 до 1769,00 грн. То есть этот минимум вырос примерно на 2 доллара.

Мизерные повышения ждут и пенсионеров некоторых других категорий. Подробнее – в инфографике от Пенсионного фонда.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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