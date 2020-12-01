Новости Одессы и Одесской области

Сколько будут стоить новогодние ёлки в Одессе?

Сколько будут стоить новогодние ёлки в Одессе?

Ёлочные базары на государственных лесных предприятиях должны открыться после 10 декабря, сообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

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В этом году лесники планируют продать более 500 тысяч новогодних экземпляров. Среди них будут самые популярные: обычная сосна, сосна Палласа (крымская), ель европейская (ель), пихта белая (пихта).

В Одессе за ёлку будут просить в среднем 90 гривен. Дороже всего праздничное дерево обойдется жителям Ивано-Франковска — в среднем по 120 гривен, а дешевле всего харьковчанам — всего по 48 гривен.

Отметим, деревья к Новому году выращивают на специальных плантациях или вырубают при расчистке просек, полос отвода линий электропередач.

Также читайте: Главная новогодняя елка Одессы: когда установят и сколько за это заплатят?

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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