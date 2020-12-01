В Одесском СИЗО отремонтировали камеру за счет прибыли от VIP-камер (фото)

В Одесском следственном изоляторе отремонтировали одну из камер. На ремонт потратили 39 291 грн.

Об этом сообщило Южное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины.

Так, в порядок привели общую камеру площадью 44,5 кв. м, рассчитанную на 10 человек. Ремонт сделали за счет прибыли от предоставления услуги «платная камера».

Таким образом, в учреждении планируют отремонтировать и другие камеры.

Напомним, на VIP-камерах в Одесском СИЗО заработали более 50 тыс. грн.

Как выглядят камеры с улучшенными условиями содержания можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Фото: пресс-служба Южного управления по вопросам исполнения наказаний