В Одесском СИЗО отремонтировали камеру за счет прибыли от VIP-камер (фото)

В Одесском следственном изоляторе отремонтировали одну из камер. На ремонт потратили 39 291 грн.
Об этом сообщило Южное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины.
Так, в порядок привели общую камеру площадью 44,5 кв. м, рассчитанную на 10 человек. Ремонт сделали за счет прибыли от предоставления услуги «платная камера».
Таким образом, в учреждении планируют отремонтировать и другие камеры.
Напомним, на VIP-камерах в Одесском СИЗО заработали более 50 тыс. грн.
Как выглядят камеры с улучшенными условиями содержания можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Фото: пресс-служба Южного управления по вопросам исполнения наказаний