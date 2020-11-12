Отказ от «выходного» карантина и новый глава таможни – что нового в Одессе за 12 ноября?

Сегодня, в четверг, 12 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Власти Одессы решили пока не вводить карантин выходного дня. Таким образом, город остается в «оранжевой» зоне.

Карантин выходного дня не станет причиной отмены второго тура выборов мэра Одессы. В мэрии напомнили правила поведения на избирательных участках.

Центральная избирательная комиссия утвердила результаты выборов мэра Болграда Одесской области. На эту должность жители города переизбрали Сергея Димитриева, который и ранее был городским головой Болграда.

Исполняющим обязанности главы Одесской таможни назначен Андрей Танцеров. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника этой таможни.

Известный учитель и видеоблогер Павел Виктор из Одессы написал книгу «Физика. Основы и механическое движение». В этой книге ее автор рассказывает о сложной науке простым и понятным языком и, кроме того, она содержит интерактивные элементы.

Фото: Первый городской