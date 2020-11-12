У Одесской таможни новый начальник – кто он и откуда?

Как сообщает пресс-служба Одесской таможни, к своим обязанностям Танцеров приступил сегодня, 12 ноября.

По данным odessa.online, свою карьеру Танцеров начинал с должности старшего экономиста. Также он работал инспектором в отделе тарифов и стоимости Восточной региональной таможни, на инспекторских должностях Восточной региональной и Харьковской таможни, был заместителем начальника отделов Харьковской таможни.

С 2012 по 2015 год Танцеров занимал должность начальника таможенного поста «Харьков-автомобильный» Харьковской областной таможни и Харьковской таможни Миндоходов. В 2015 году он был назначен на должность первого заместителя начальника, а с 2016 года – и.о. начальника Харьковской таможни.

Напомним, 21 октября Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика спустя два месяца после назначения. Официальная причина: по результатам двух месяцев прослеживались негативные результаты в работе Одесской таможни.

Фото: odessa.online