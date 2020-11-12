Новости Одессы и Одесской области

У Одесской таможни новый начальник – кто он и откуда?

У Одесской таможни новый начальник – кто он и откуда?

Исполняющим обязанности главы Одесской таможни назначен Андрей Танцеров. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника этой таможни.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как сообщает пресс-служба Одесской таможни, к своим обязанностям Танцеров приступил сегодня, 12 ноября.

По данным odessa.online, свою карьеру Танцеров начинал с должности старшего экономиста. Также он работал инспектором в отделе тарифов и стоимости Восточной региональной таможни, на инспекторских должностях Восточной региональной и Харьковской таможни, был заместителем начальника отделов Харьковской таможни.

С 2012 по 2015 год Танцеров занимал должность начальника таможенного поста «Харьков-автомобильный» Харьковской областной таможни и Харьковской таможни Миндоходов. В 2015 году он был назначен на должность первого заместителя начальника, а с 2016 года – и.о. начальника Харьковской таможни.

Напомним, 21 октября Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика спустя два месяца после назначения. Официальная причина: по результатам двух месяцев прослеживались негативные результаты в работе Одесской таможни.

Фото: odessa.online

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить