Одесса остается в «оранжевой» зоне карантина – комментарий мэрии (видео)

Власти Одессы решили пока не вводить карантин выходного дня. Таким образом, город остается в «оранжевой» зоне.
Соответствующий комментарий секретаря оперативного штаба Одесского городского совета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александра Тиховского опубликован сегодня на YouTube-канале «Думская, 1» Одесского городского совета.
«На сегодняшний день город Одесса продолжает находиться в «оранжевой» зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и резвычайных ситуаций – ред.) не принимала», – говорит на видео Тиховский.
По его словам на территории Одессы продолжают действовать ограничения «оранжевой» зоны.
Также секретарь оперативного штаба горсовета напомнил одесситам о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и соблюдения социальной дистанции между людьми.
Напомним, карантин выходного дня, который своим решением ввело правительство, в Украине начнет действовать 14 ноября.
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Фото: cbn.com_.ua