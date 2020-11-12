Второй тур выборов мэра Одессы из-за карантина выходного дня не отменят: правила голосования

Он, напомним, состоится в воскресенье, 15 ноября.

В мэрии Одессы напомнили правила поведения на избирательных участках. Заходин на участок можно только в защитной маске, обрабатывать руки антисептиком и пользоваться личной ручкой. Ну и соблюдать дистанцию с другими людьми – 1,5 метра.

Те, кто хочет проголосовать по месту пребывания из-за самоизоляции, должен обратиться в избирательную комиссию не позднее 20:00 13 ноября. И подтвердить свое намерение соответствующей медицинской справкой.