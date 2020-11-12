Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила результаты выборов мэра Болграда Одесской области.
На эту должность жители города переизбрали Сергея Димитриева (1978 г.р.), который и ранее был городским головой Болграда, сказано на сайте ЦИК.
Димитриев баллотировался от “Оппозиционной платформы – За жизнь” и получил 4 373 голоса (57,48%).
Второе место занял самовыдвиженец Дмитрий Димитров. Его поддержали 2 210 избирателей (29,05%).
Напомним, что уже в ближайшее воскресенье, 15 ноября, состоится второй тур выборов мэра Одессы.