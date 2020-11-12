ЦИК утвердила результаты выборов мэра Болграда

На эту должность жители города переизбрали Сергея Димитриева (1978 г.р.), который и ранее был городским головой Болграда, сказано на сайте ЦИК.

Димитриев баллотировался от “Оппозиционной платформы – За жизнь” и получил 4 373 голоса (57,48%).

Второе место занял самовыдвиженец Дмитрий Димитров. Его поддержали 2 210 избирателей (29,05%).

Напомним, что уже в ближайшее воскресенье, 15 ноября, состоится второй тур выборов мэра Одессы.