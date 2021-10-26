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Октябрь по-одесски: старушка Молдаванка в осенних тонах

Октябрь по-одесски: старушка Молдаванка в осенних тонах

Октябрьский листопад все ощутимее. Какие краски, какие осенние переливы! Как умеет украсить лиственный дождь старые одесские улицы, как их преображает!

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Мы на старушке Молдаванке. Заглянули в Алексеевский сквер и сквер им. Гамова, пробежались по старым закоулкам, и встретившееся нам настенное изречение «На Молдаванке живут хорошие люди» прибавило оптимизма даже в эти «краснозонные» дни.

Одно-, двухэжтажные неказистые дома показались красавцами. Ну умеет же осень осенить очарованием! Даже старые столбы, увитые багрецом и золотом, кажутся сказочными.

Температура не балует, зато солнце играет на каждом листе, и сидящие на лавочках люди глаз не могут оторвать от листопада.

Как и почти везде в городе, сбор листьев в старых скверах — самое распространенное занятие для тех, кто сегодня не на работе и не на учебе. Желто-багровую красоту несут домой все — и стар, и млад. Такой букет ведь нигде не купишь.

Молодые люди запускают в небо шары в виде сердец. По какому поводу? А какая разница? Главное — по радостному…

Удивительное время года. Осень большой художник и маг: умеет же из каждого «кусочка» создать неповторимую картинку, щедро одаривая своими удивительными красками и оттенками.

Весь неповторимый колорит Молдаванки в эти золотые осенние дни смотрится и воспринимается совершенно по-особому — словно видишь все эти родные и такие знакомые уголки в первый раз…

 

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Фото Марии Котовой

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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