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Красная трава и бетон: суровая красота осеннего Куяльника

Красная трава и бетон: суровая красота осеннего Куяльника

Куяльницкий лиман – настоящее природное сокровище Одессы. Но человек часто бездумно и безответственно действует меняет среду даже таких уникальных мест.

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Предлагаем вам фоторепортаж нашего корреспондента с той части Куяльника, что непосредственно примыкает к Одессе. Сложно сдержать эмоции, видя, как неуместен бетон и высотки среди этих фантастических, похожих на инопланетные, пейзажей.

И все равно Куяльник прекрасен. Хочется надеяться, что рано или поздно его красная трава победит серый бетон, так не к месту разбросанный там людьми.

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Куяльник, осень Куяльник, осень Куяльник, осень Куяльник, осень Куяльник, осень

Куяльник, осень Куяльник, осень Куяльник, осень

Куяльник, осень Куяльник, осень Куяльник, осень

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Редакция ПРОФИЛЬ

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