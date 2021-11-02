Красная трава и бетон: суровая красота осеннего Куяльника

Куяльницкий лиман – настоящее природное сокровище Одессы. Но человек часто бездумно и безответственно действует меняет среду даже таких уникальных мест.
Предлагаем вам фоторепортаж нашего корреспондента с той части Куяльника, что непосредственно примыкает к Одессе. Сложно сдержать эмоции, видя, как неуместен бетон и высотки среди этих фантастических, похожих на инопланетные, пейзажей.
И все равно Куяльник прекрасен. Хочется надеяться, что рано или поздно его красная трава победит серый бетон, так не к месту разбросанный там людьми.
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