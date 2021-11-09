Осень на Даче Ковалевского: еще один кусочек старой Одессы, которая уходит (фоторепортаж)

Дача Ковалевского своей вневременностью похожа на Молдаванку и Слободку. Но есть тут и свои отличия. Это преимущественно частный сектор. И еще тут есть море. Это главное отличие.

При этом Дача Ковалевского лишена претенциозности Большого Фонтана и Французского бульвара. Здесь все проще и аутентичное, больше напоминает о той, старой Одессе, которой с каждым годом становится все меньше.

Пока наибольшие перемены произошли тут со стороны моря. Набережная стала современная и она совсем не похожа на ту, по которой гуляли целые поколения одесситов.

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