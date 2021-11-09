Новости Одессы и Одесской области

Осень на Даче Ковалевского: еще один кусочек старой Одессы, которая уходит (фоторепортаж)

Осень на Даче Ковалевского: еще один кусочек старой Одессы, которая уходит (фоторепортаж)

Дача Ковалевского своей вневременностью похожа на Молдаванку и Слободку. Но есть тут и свои отличия. Это преимущественно частный сектор. И еще тут есть море. Это главное отличие.

Подписаться

При этом Дача Ковалевского лишена претенциозности Большого Фонтана и Французского бульвара. Здесь все проще и аутентичное, больше напоминает о той, старой Одессе, которой с каждым годом становится все меньше.

Пока наибольшие перемены произошли тут со стороны моря. Набережная стала современная и она совсем не похожа на ту, по которой гуляли целые поколения одесситов.

Читайте также: Неизвестная Одесса — кто такой Тимофей Ковалевский, чем знамениты его дача и башня

Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море
Дача Ковалевского ноябрь осень море

Также смотрите другие наши осенние фоторепортажи:

 

 

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить